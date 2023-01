Supporteranno le attività degli sportelli

Nuove opportunità per chi desidera vivere un’esperienza di volontariato in Sicilia. L’A.D.O.C. (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori) ha, infatti, messo in palio dieci posti in provincia di Trapani (Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazzara del Vallo e Trapani) per operatori del Servizio Civile Universale, nell’ambito del progetto “Cocoon – consumatori consapevoli”.

Si tratta di uno degli 11 progetti messi in campo dall’Associazione che da anni opera nel campo della difesa dei consumatori e che ha l’obiettivo di garantire un sostegno adeguato in materia di consumo ai cittadini siciliani, con particolare riguardo ai consumatori over 70, più vulnerabili e spesso vittime di frodi e raggiri.

L’idea è quella di ottimizzare e potenziare i servizi di orientamento e consulenza forniti dagli Sportelli ADOC delle sedi coinvolte, indispensabili presidi informativi a supporto dei consumatori.

Il progetto avrà una durata di 12 mesi (25 ore settimanali) e prevederà un rimborso mensile di 444,33 euro.

I requisiti di ammissione

Per poter partecipare al progetto servirà la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di un Paese extra UE (purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia); età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 28 anni.

I candidati, inoltre, non dovranno aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una valutazione del curriculum vitae (max 50 punti) e di un colloquio motivazionale (max 60 punti).

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023 tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Per autenticarsi sarà necessario il possesso di apposite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Allotta: “Per i giovani un’esperienza importante di formazione e di crescita personale e professionale”

Come ha sottolineato il presidente Adoc Trapani Gioacchino Allotta “il progetto intende soddisfare i bisogni di supporto, informazione e tutela in materia consumeristica dei cittadini dei comuni coinvolti, nel nostro caso Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara del Vallo e Castelvetrano, concentrandosi in particolar modo sulle esigenze dei consumatori più adulti, più vulnerabili rispetto alla complessità e alle insidie del mercato. L’Adoc Trapani, ormai da diversi anni, porta avanti positivamente progetti di servizio civile con la consapevolezza che esso possa rappresentare per i giovani del nostro territorio un’esperienza importante di formazione e di crescita personale e professionale”.

Per maggiori dettagli consulta il bando.