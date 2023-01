C'è tempo entro le il 10 febbraio per candidarsi

Anche quest’anno i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno svolgere il Servizio Civile Universale in Federconsumatori Sicilia. L’Associazione che da tempo tutela gli interessi dei consumatori nell’isola mette questa volta in palio 6 posti, 4 nella sede regionale di Palermo e 2 nella sede di Mascalucia in provincia di Catania.

Il progetto si chiama “SILVER&G[OLD] – CONSUMO CONSAPEVOLE” (cod. progetto: PTXSU0020722013322NXTX) e si pone l’obiettivo di rafforzare gli sportelli informativi, mettendo in campo azioni di contrasto all’ illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di educazione.

I giovani, che sceglieranno di cimentarsi in questa esperienza formativa, coadiuveranno l’attività degli sportelli per 12 mesi (25 ore settimanali) e riceveranno un rimborso di 444,30 euro al mese.

L’iter selettivo consisterà in una valutazione del curriculum vitae e in un colloquio motivazionale.

I requisiti

Per poter partecipare al progetto servirà la cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE o di un Paese extra UE (purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia); età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 28 anni e non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023 tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Per autenticarsi sarà necessario il possesso di apposite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile visitare la pagina “Scegli il tuo progetto” del Servizio Civile Universale e inserire il relativo codice.