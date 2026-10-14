A Catania il Forum UniCredit tra imprese, talenti e investimenti

La Sicilia può diventare uno dei principali poli di attrattività economica del Mediterraneo? È questa la sfida che sarà al centro del Forum dei Territori Sicilia, promosso da UniCredit e in programma il prossimo 15 ottobre a Palazzo degli Elefanti di Catania, un appuntamento che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, accademico e finanziario per discutere di sviluppo, investimenti e competitività del territorio.

L’evento “Attrattività Sicilia: sistema produttivo tra proiezione internazionale e richiamo al territorio”

L’evento, dedicato al tema “Attrattività Sicilia: sistema produttivo tra proiezione internazionale e richiamo al territorio”, si aprirà alle ore 10.30 con il welcome coffee e l’accredito dei partecipanti, mentre i lavori prenderanno ufficialmente il via alle 11 con i saluti introduttivi di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia UniCredit, Nico Torrisi, presidente dell’Advisory Board UniCredit Sicilia, ed Enrico Trantino, sindaco di Catania.

Prospettive di crescita dell’Isola e opportunità di sviluppo

A seguire, spazio all’analisi economica con l’intervento “Il sistema siciliano nella sfida dell’attrattività”, affidato a Luca Bianchi, direttore generale di Svimez, che offrirà una fotografia delle prospettive di crescita dell’Isola e delle opportunità legate alla sua capacità di attrarre investimenti e generare sviluppo. Uno dei momenti più attesi della mattinata sarà dedicato al ruolo della cultura e dell’industria audiovisiva nella promozione del territorio. Con l’intervento “L’Isola protagonista della macchina da presa”, Carlo Degli Esposti, fondatore di Palomar Production, racconterà come cinema e produzioni televisive possano contribuire a rafforzare l’immagine della Sicilia sui mercati nazionali e internazionali, generando ricadute positive anche sul turismo e sull’economia locale.

Al centro del Forum vi sarà poi la tavola rotonda” Riflessioni sull’attrattività: Imprese, Export, Istituzioni, Turismo, Formazione e Capitale Umano a confronto”, moderata dalla giornalista di Class Cnbc Janina Landau. Al dibattito prenderanno parte Giosy Romano, Coordinatore della Zes Unica, Donato Piscuoglio di Arrow Global Italia, Lucio Colombo del Digital Innovation Hub Sicilia, il rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, l’amministratrice delegata di Donnafugata Josè Rallo e il Ceo di Regran Marco Anfuso.

Il focus “Resto in Sicilia, Vado in Sicilia”

Particolare attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni con il focus “Resto in Sicilia, Vado in Sicilia”, dedicato alle opportunità professionali e alle condizioni necessarie per trattenere e attrarre giovani talenti nell’Isola.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Remo Taricani, Deputy Head of Italy UniCredit, al termine di una giornata che punta a mettere in rete competenze, esperienze e visioni strategiche per costruire una Sicilia sempre più competitiva, moderna e capace di valorizzare le proprie eccellenze senza rinunciare alla dimensione internazionale. Al termine dei lavori è previsto un light lunch per gli ospiti e i partecipanti.