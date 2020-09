A Librino

Il personale del Commissariato Librino a Catania ha effettuato controlli volti a tutelare l’ambiente nel quartiere di Zia Lisa dove insistono molteplici attività commerciali di rivendita pezzi di ricambio autovetture che, in qualche caso, commettono reati ambientali a seguito dell’illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi.

I poliziotti hanno controllato un esercizio commerciale impegnato nel settore e, fatto di rilievo, è che il titolare, a fronte dell’autorizzazione per la rivendita della merce, aveva allestito abusivamente un luogo di gestione illegale di rifiuti speciali tramite lo smontaggio di autovetture. La Polizia di Stato ha accertato la presenza di tonnellate di materiale ferroso non bonificato e in disuso con perdita di oli e grassi nel terreno e ciò, potrebbe creare un importante danno ambientale in una zona, tra l’altro, altamente residenziale e con il mare vicino.

Il responsabile è stato indagato in stato di libertà per il reato di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi derivanti da smontaggio di autovetture e sono state sequestrate diverse tonnellate di materiale ferroso non bonificato.