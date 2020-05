sequestrata anche una villa di lusso abusiva

La Polizia di Stato del Commissariato di Librino, a Catania, ha accertato numerosi reati e indagato numerosi soggetti. Un uomo di 40 anni, un operatore ecologico catanese è stato indagato, assieme alla moglie S.L. di 36 anni, per invasione edifici e terreni pubblici, furto di energia elettrica, abuso edilizio e gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e non.

In particolare i due hanno costruito abusivamente in una strada pubblica una casa con rifiniture di lusso distribuita su più livelli. L’intera struttura è stata sequestrata.

Un uomo di 43 anni, sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di soggiorno, senza autorizzazione alcuna si è presentato in alla guida di una auto ed è entrato senza fermarsi all’alt della Polizia, posto all’interno di detto Ufficio. L’uomo ha chiesto di essere arrestato perchè non tollerava più la moglie in casa.

Al fine di farsi arrestare, ha riferito che l’autovettura a bordo della quale si trovava risultava già sequestrata amministrativamente con divieto di circolazione e, ha riferito di essere privo di patente e assicurazione. tutto è risultato vero ma l’uomo non è stato arrestato. Per lui “solo” una sanzione di oltre 6 mila euro.