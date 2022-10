Il provvedimento del questore di Catania

Bossoli di arma da fuoco all’esterno di un locale di Catania e musica in un lido della Playa. Il Questore di Catania ha disposto la sospensione delle attività di due noti esercizi pubblici della città.

Bossoli davanti a un locale

In particolare, nel primo caso il Questore ha sospeso, per sette giorni, le autorizzazioni per la gestione di un noto locale sito nella zona portuale di Catania, con un provvedimento adottato a seguito dell’intervento delle Volanti, richiesto, nel pomeriggio dello scorso 9 ottobre, dal titolare, il quale aveva rinvenuto dei bossoli di arma da fuoco davanti all’ingresso del locale.

Un uomo esplode alcuni colpi

Dai successivi accertamenti, avviati immediatamente appena appresa la notizia e, in particolare, dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, è emerso che, alle 4.30 circa, un soggetto vestito di scuro e con il volto coperto da un cappuccio nero, dopo uno scontro con personale addetto alla sicurezza del locale, ha estratto un’arma da fuoco e ha esploso dei colpi ad altezza piedi in direzione di un addetto alla sicurezza. Il locale pertanto, è stato luogo di un episodio che rappresenta grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione e che suscita allarme sociale.

Sospeso anche un lido della Playa

Un altro provvedimento è stato notificato al titolare di un noto stabilimento balneare del litorale della “Playa”, nei cui confronti il Questore ha disposto la sospensione delle attività d’intrattenimento danzante organizzate al suo interno, per giorni cinque. Ciò a seguito di un controllo effettuato dalla divisione amministrativa nel corso della stagione estiva, che suffragava l’inosservanza delle prescrizioni di esercizio relative alla sicurezza del locale.

Violenta rissa tra giovani in un parcheggio di Catania

Nei giorni scorsi il Questore di Catania ha sospeso, per sette giorni un esercizio pubblico, in piazza Europa, dopo una rissa avvenutala notte dello scorso 7 ottobre, che ha reso necessario l’intervento della Squadra Volante, su richiesta di quattro giovani che hanno subito un’aggressione nel parcheggio sotterraneo “Europa”, all’uscita del locale.

La violenta rissa all’esterno del locale

La rissa sarebbe scaturita da un episodio avvenuto all’interno del locale, dove i giovani erano stati avvicinati e importunati da un altro giovane, il quale, senza alcun motivo, li ha insultati, supportato poi da altre persone, circa una ventina, costringendo i giovani ad abbandonare il locale. Giunti al parcheggio, mentre si stavano per prendere l’auto i giovani si sono accorti di essere inseguiti dal gruppo dei ragazzi molestatori, i quali hanno iniziato ad inveire nei loro confronti per poi aggredirli fisicamente con calci e pugni, ferendo tre delle giovani vittime. Il branco, inoltre, dopo che i quattro giovani erano riusciti a salire sulla loro autovettura, ha iniziato a colpire l’auto con dei caschi.