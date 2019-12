è stato posto ai domiciliari

I Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato Francesco Sapuppo, 74 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato riconosciuto e notato dai militari mentre prendeva contatti con alcuni clienti ai quali successivamente cedeva alcune dosi di stupefacente in cambio di denaro. L’anziano pusher bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose di cocaina, nonché 230 euro in contanti presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della cocaina.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.