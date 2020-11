Gli agenti del Commissariato di Adrano (CT) hanno denunciato G.G., di anni 27, già con precedenti di polizia, per detenzione e produzione illecita di sostanze stupefacenti. Da tempo gli agenti avevano predisposto mirati servizi per accertare la veridicità di alcune segnalazioni che indicavano il 27enne come presunto detentore di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione dell’uomo, grazie alla quale hanno scoperto diversi fiori di marijuana e due bustine in cellophane contenenti marijuana opportunamente nascosti dentro una scatola di scarpe e sotto il divano e dei semi e una pianta di marijuana con diverse infiorescenze.

Per tale motivo di G.G. è stato deferito all’Autorità giudiziaria, a disposizione della quale verrà posta anche la sostanza stupefacente sequestrata. Sono in corso ulteriori controlli serrati condotti dalla Polizia di Stato nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato Librino ha arrestato Giuseppe Alessandro D’Amico 30enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era posizionato all’interno di uno spazio condominiale e utilizzava il portone d’ingresso, opportunamente modificato tramite una feritoia, come una sorta di distributore automatico della droga.

I poliziotti sono riusciti ad entrare in detto stabile e, a seguito di immediata perquisizione personale del 30enne, hanno rinvenuto e sequestrato 22 involucri di marijuana, 29 di crack e/o cocaina e la somma in contanti di euro 459. L’arrestato, che ha dichiarato di avere perfezionato le procedure per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, è stato segnalato all’autorità giudiziaria al fine di valutarne il decadimento. D’amico é stato infine sanzionato amministrativamente per essere sprovvisto del dispositivo di protezione individuale previsto dalla vigente normativa antiCovid che obbliga a indossare la mascherina se in contatto con altre persone. L’uomo pertanto è stato arrestato e la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.