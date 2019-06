In manette due ragazzi di 22 e 24 anni

I carabinieri di Catania Fontanarossa, hanno arrestato due uomini sorpresi a spacciare droga per le strade del capoluogo etneo. A finire in manette sono stati Antonino Russo di 24 anni e Salvatore Leonardi di 22 anni. Entrambi sono accusati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due ragazzi sono stati sorpresi dai militari in viale Grimaldi, mentre erano intenti a vendere la sostanza stupefacente ai vari clienti. Sono stati bloccati e perquisiti dai carabinieri intervenuti e sono stati trovati in possesso di 150 grammi di marijuana, di 5 grammi di cocaina, già suddivise in dosi pronte per la vendita e 200 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti.

La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.