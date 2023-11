Gli agenti della polizia di Caltagirone hanno arrestato due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 49 e 19 anni, uno per i reati di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, l’altro per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno individuato un’abitazione del centro storico quale luogo di possibile spaccio di droga, con tanto di servizio di consegna della sostanza psicotropa direttamente al domicilio degli assuntori.

Gli agenti, quindi, si sono appostati nelle vicinanze, notando sin da subito un costante andirivieni di persone che accedevano all’interno dell’immobile, dal quale il diciannovenne e la fidanzata controllavano nervosamente l’eventuale presenza di elementi di disturbo. Successivamente, i due giovani sono usciti dall’abitazione e, a bordo di un ciclomotore, si sono allontanati, ma, dopo poche centinaia di metri, sono stati fermati dai poliziotti e sottoposti a controllo.

La perquisizione dell’immobile

Gli operatori hanno perquisito il ragazzo, indosso al quale sono stati rinvenuti un involucro contenente una modica quantità di marijuana ed un coltello a serramanico, oltre alla somma di 50 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’aggressione del padre

Nel corso della perquisizione, ad un certo punto, è intervenuto il padre del ragazzo, 49enne con precedenti e, per questo, già conosciuto ai poliziotti. L’uomo, visibilmente alterato e con il chiaro intento di consentire al figlio di eludere il controllo, ha aggredito gli agenti che lo hanno bloccato e, quindi, arrestato. L’uomo è stato, inoltre, denunciato perché trovato in possesso di una mazza in legno con un’anima di metallo.

Visto l’esito della perquisizione, i poliziotti hanno deciso di perquisire l’abitazione da cui i due erano usciti ed in cui il ragazzo vive con la madre. Qui sono stati rinvenuti, celati all’interno di un cassetto, 50 grammi di marijuana, già suddivisa in 13 bustine, materiale per il confezionamento della sostanza e due bilancini di precisione utilizzati per la pesatura.

Arrestato il 19enne, madre denunciata

Il 19enne ha subito ammesso le proprie esclusive responsabilità ed è stato, quindi, arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di arma da taglio.

In quel frangente, però, la madre ha iniziato ad insultare e minacciare gli agenti ed è stata, per questo, denunciata.