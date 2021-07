in viale moncada

Il personale delle Volanti di Catania ha arrestato un uomo responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un uomo responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Sorpreso con eroina

In viale Moncada gli agenti hanno visto due individui dialogare in modo sospetto. Uno dei due, alla vista degli agenti ha fatto cadere per terra un pacchetto di sigarette. I poliziotti hanno fermato i due uomini e a recuperato il pacchetto di sigarette, all’interno del quale è stata rinvenuta eroina, confezionata in 10 involucri in cellophane e quindi pronta alla vendita, per un peso complessivo di circa 3,5 grammi.

L’uomo ai domiciliari

L’uomo aveva anche 180 euro, in banconote di vario taglio che, in quanto provente dell’attività di spaccio, è stata posta sotto sequestro. Ora si triva ai domiciliari.

Un arresto per maltrattamenti

Il personale delle Volanti ha arresto un uomo responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni durante una lite in famiglia. Nel corso di un’animata discussione, il marito, un uomo di 48 anni, aveva aggredito la moglie che presentava delle evidenti ferite al volto e un occhio tumefatto. La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.