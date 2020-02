A Catania

I carabinieri a Catania hanno arrestato il 38enne catanese Giovanni Munzone per spaccio e detenzione di stupefacenti. L’uomo è stato bloccato nel corso di alcuni controlli nel quartiere San Cristoforo, tra le vie Concordia, Testulla e Scaldara.

In particolare hanno notato come gli acquirenti, a bordo delle proprie autovetture, contattassero lo spacciatore “di turno” che, ricevuta l’ordinazione, si allontanava dal luogo di contatto con il “cliente” per andare a prelevare da un nascondiglio la droga da consegnare all’assuntore il quale, a sua volta, temporeggiava effettuando un percorso a bordo del veicolo e rincontrarsi poi con lo spacciatore effettuando, solo allora, lo scambio soldi-dose.

I militari hanno bloccato prima gli acquirenti che hanno consegnato la dose di crack appena acquistata e poi Munzone.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari mentre due giovani acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Sempre a San Cristoforo in via Buda è finito in manette il 24enne gambiano Yahya j Darboe. L’extracomunitario è stato notato mentre cedeva una busta ad un giovane.

Immediatamente i militari sono intervenuti bloccando l’extracomunitario, mentre l’acquirente si è data alla fuga gettando la busta a terra che, poi, ispezionata, risultava contenere circa dieci grammi di marijuana.