Le sue condizioni non sarebbero gravi

Un ragazzo di 33 anni, S. P., è stato gambizzato in via Capo Passero a Catania da alcuni sicari. Si tratta di un uomo in passato denunciato per spaccio di droga.

Il 33enne è stato ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra nel corso di un agguato avvenuto stamattina davanti la sua abitazione. Il commando punitivo, secondo la ricostruzione fornita dalla vittima alla polizia, era composto da quattro persone che erano col viso coperto a bordo di due scooter e che avrebbe esploso più colpi, centrandolo una volta sola.

In seguito agli spari, i familiari si sono riversati in strada e lo hanno subito soccorso. Il 33enne è stato poi portato in auto al pronto soccorso del Policlinico di Catania. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’agguato hanno avviato le indagini gli uomini della polizia scientifica e della mobile. Si indaga sul giro si spaccio nella zona. All’uomo, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbero avvicinati alcuni scooter, poi sarebbe iniziata la sparatoria.

Su una sparatoria avvenuta a Giarre stanno indagando i Carabinieri del comando provinciale di Catania. È avvenuta nella tarda serata del 17 maggio a Giarre. Nella sparatoria sono stati feriti,con colpi di arma da fuoco, in maniera non grave, un 35enne e un 37enne. I destinatari dell’agguato sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola poco prima delle 21 lungo la via Giarre-Nunziata al confine fra la frazione giarrese di Santa Maria la Strada e Mascali.Entrambi in passato erano stati denunciati per piccoli reati contro il patrimonio. Soccorsi, sono adesso ricoverati in due ospedali del capoluogo etneo, al Cannizzaro e al Policlinico, uno per ferite alle gambe e l’altro alle braccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre e del Sis di Catania. I feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso i pronto soccorso del Policlinico e del Cannizzaro di Catania.

Nessuna indicazione utile alle indagini è fin’ora arrivata dai due uomini che sono stati sentiti da militari dell’Arma della compagnia di Giarre.