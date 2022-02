L’sos lanciato nel catanese per l’impossibilità a spostare il natante

Una barca a vela di nazionalità italiana, in navigazione sotto costa, è rimasta arenata su un banco di sabbia della playa di Catania. Nell’impossibilità di liberare il natante, gli occupanti hanno richiesto soccorso alla sala operativa della capitaneria di porto di Catania che immediatamente ha inviato in zona la motovedetta Sar Cp 304. Ad essere prestata assistenza ai quattro malcapitati e si è proceduto a sovraintendere alle operazioni di liberazione dell’imbarcazione.

Operazioni molto veloci

Grazie alle condizioni meteorologiche, non particolarmente sfavorevoli, le operazioni di disincaglio si sono svolte rapidamente e senza conseguenze per le persone e l’imbarcazione. Due diportisti sono stati messi in sicurezza e trasbordati a bordo dell’unità della guardia costiera, mentre gli altri due sono rimasti a bordo della barca a vela. Una volta liberato, il natante ha proseguito la navigazione rientrando in sicurezza verso il porto, dove ha ormeggiato presso uno dei circoli velici della città di Catania.