lE PAROLE DEL DIRETTORE DELL'EKIPE CLUB CATANIA

Mentre la regione lavora ad un cronoprogramma di riapertura a scaglioni per uscire gradualmente dal lockdown, ci si interroga su come verranno declinate queste strategie di intervento sulla base della diversa natura delle varie realtà sociali, lavorative, produttive e ricreative.

La fase 2 andrà nella direzione di una riapertura compatibile con le funzioni e le caratteristiche di ciascuna attività o i criteri saranno ancora più restrittivi e, in alcuni casi, impossibili da rispettare?

Occhi puntati sui centri sportivi, dalle piscine alle palestre, che per loro natura potrebbero avere non poche difficoltà a recepire la nuova normativa. Basti pensare a quanto sarebbe complicato allenarsi con una mascherina o contingentare uno sport di gruppo.

A sollevare il problema è Francesco Dato, direttore dell’Ekipe Club di Catania, che a nome di altri centri sportivi siciliani si rivolge al Presidente della Regione chiedendo che la data di riapertura venga subordinata a una reale praticabilità delle strutture sportive senza rischio contagio e quando le misure previste dalla nuova fase saranno compatibili con l’attività sportiva stessa.

“Noi tutti le chiediamo il coraggio – dice Dato – che ha avuto il giorno in cui ha deciso di chiudere la Sicilia prima della Lombardia, di cui le diamo atto. Le chiediamo di farci aprire solo quando comincerà la comunicazione sull’emergenza Coronavirus sarà più ottimistica. Noi siamo fabbriche di benessere, le persone non possono pensare di venire da noi col rischio di ammalarsi. Dunque possiamo aspettare a riaprire, purché la data di riapertura contenga delle indicazioni positive e non misure più restrittive di quelle che abbiamo attuato prima di chiudere. Noi possiamo misurare la temperatura a chi arriva e sanificare gli ambienti, ridurre il numero di iscritti nei corsi, ma non chiedeteci di andare oltre. Se io dicessi alla gente di mettere la mascherina in sala pesi rischierei di farla morire per soffocamento, così come sarebbe impensabile dire ai bambini di entrare in piscina due o tre per volta, chiedendo loro di non toccare il bordo o la scaletta. Vogliamo essere trattati come la scuola, ovvero riaprire solo quando saranno garantite a tutti i nostri atleti le condizioni di massima sicurezza e l’assenza del rischio contagio.”