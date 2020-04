Potrebbe arrivare già oggi la nuova ordinanza del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che allenta le misure restrittive nate per arginare il contagio da Coronavirus. Il Comitato tecnico scientifico siciliano è riunito ad oltranza da due giorni e qualche notizia sulla sua attività filtra. Innanzitutto confermato il via libera progressivo ai cantieri della grandi opere pubbliche a partire da lunedì. Ma nel settore edilizia si valuta anche di permettere la ripartenza di ristrutturazioni e manutenzioni edilizie con una serie di prescrizioni di sicurezza e di distanziamento fra gli operai addetti.

Manutenzione e montaggio potrebbero essere consentiti dalla prossima settimana anche agli stabilimenti balneari. la partenza della stagione resta bloccata ma la Sicilia pensa di poter sbloccare i bagni fra la fine di giugno e l’inizio di luglio e di permettere, nel frattempo, ai titolari degli stabilimenti di prepararsi e farsi trovare già operativi all’avvio

Allo studio ci sono, poi, parziali via libera allo sport all’aperto che potrà essere organizzato solo in alcuni orari e solo singolarmente. Atleti in solitaria e massimo entro un chilometro dall’abitazione.

Con Roma, poi, si pensa ad un ampliamento delle attività consentite con il via libera presto al settore di costruzione e rivendita di mobili e della moda.

Tutto questo sarà anche al centro della cabina di regia Stato Regione in video conferenza. Mentre Palermo prepara le sue misure dovrà anche presentare le sue osservazioni al piano nazionale che prevede di dividere l’Italia in tre macro aree, Nord, Centro e Sud a partenza differenziata. Su questo tema, però, non c’è accordo fra i governatori e Roma vorrebbe trovare una posizione condivisa per evitare fughe in avanti. Soprattutto bisognerà gestire gli spostamenti fra un’area e l’altra del Paese in questa eventualità

Musumeci vuole riaprire, progressivamente e con grande prudenza per non vanificare tutto anche perché si teme una nuova ondata. Nuova ondata che secondo gli esperti arriverà comunque nel prossimo autunno