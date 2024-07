Mentre nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti era in corso la seduta del Consiglio Comunale, a pochi metri di distanza alcuni vandali agivano indisturbati nelle strade adiacenti. In via Dusmet, nei pressi di Porta Uzeda, sono state prese di mira tre auto in sosta, con i vetri infranti nel chiaro tentativo di rubare oggetti di valore lasciati all’interno dai proprietari.

L’auto danneggiata

Tra le vetture danneggiate, purtroppo, anche quella della consigliera Serena Spoto, esponente del gruppo MPA Grande Catania, che l’aveva parcheggiata regolarmente in uno stallo a strisce blu. “Hanno rotto il vetro posteriore e hanno rovistato dentro tutta l’auto – racconta la consigliera -. Oltre alla mia, sono state colpite altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze, di proprietà di cittadini stranieri e a noleggio”. Dalla sua auto, oltre a mettere tutto a soqquadro, i malviventi hanno rubato anche il monopattino elettrico della figlia della consigliera Spoto. Un episodio che purtroppo non rappresenta una novità per la città di Catania, dove furti e atti di vandalismo ai danni di automobili in sosta sono all’ordine del giorno.

E in consiglio si parlava di sicurezza

Proprio mentre questo raid criminale si consumava a pochi passi dal Municipio, all’interno di Palazzo degli Elefanti era in corso la discussione su temi legati alla sicurezza urbana. Il consigliere Erio Buceti di Fratelli d’Italia ha denunciato episodi di “minacce, danneggiamenti e violenze privata” ai danni anche di alcuni consiglieri ad opera di parcheggiatori abusivi in piazza Borsellino. Il sindaco Enrico Trantino, rispondendo al question time, si è detto all’oscuro di tali gravi fatti che andranno segnalati al Comitato per la Sicurezza e alle forze dell’ordine. “Nessuno può permettersi di dire ‘la piazza è mia’ – ha dichiarato il primo cittadino -. Non siamo in una scena di Nuovo Cinema Paradiso”. Anche il consigliere Damien Bonaccorsi del PD ha sollevato il tema della sicurezza in alcune zone, come piazza Federico di Svevia. Ma il sindaco ha minimizzato la questione, assicurando che non gli risultano particolari criticità.