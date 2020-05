A Catania

Finisce in manette a Catania Innocent Akoabue di 32 anni, parcheggiatore abusivo che ha anche aggredito due poliziotti sopraggiunti in Piazza Mancini Battaglia, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini.

Dopo svariati tentativi volti ad avvicinarlo per consentirne una compiuta identificazione, gli operatori di Polizia venivano selvaggiamente aggrediti dall’uomo, colto da un’improvvisa reazione violenta, manifestatasi in continui calci e pugni, morsi e sputi.

Subito giungevano sul posto altre pattuglie in ausilio. Altri operatori di Polizia, infine, riuscivano ad immobilizzare il soggetto.

L’uomo con innumerevoli precedenti di Polizia e ben tre espulsioni dal territorio italiano, è stato denunciato in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina, reingresso illegale all’interno della Stato italiano e lesioni aggravate nei confronti di due operatori di Polizia, dimessi dall’ospedale Garibaldi Centro rispettivamente con prognosi di 8 e 30 giorni, a causa di ferite lacero contuse e, nel caso più grave, della rottura di un dito della mano sinistra.

Il Questore ha ricevuto i dipendenti per ringraziarli della professionalità e dell’equilibrio dimostrato nell’intervento, ribadendo l’importanza che la Polizia di Stato intervenga nei confronti di coloro che con le loro azioni di illegalità anche diffusa cercano di appropriarsi del territorio. Nessuna zona franca può essere tollerata.