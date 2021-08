L'operazione dei Carabinieri di Viagrande

I Carabinieri della Stazione di Viagrande (CT), a compimento di una vasta attività investigativa che aveva già consentito la denuncia di 29 persone per indebita percezione del Reddito di cittadinanza e 30 per indebita percezione del bonus alimentare, hanno denunciato ulteriori 8 persone, tra le quali 2 donne, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

Lavoro certosino dei militari dell’Arma che sono riusciti a scovare altri “furbetti” i quali, pur di ottenere il beneficio, hanno ideato ogni possibile espediente.

I furbetti scovati