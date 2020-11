il governatore ha preso parte alla consegna dei lavori

Il governatore Nello Musumeci ha preso parte stamane alla consegna dei lavori di riqualificazione del Palasport “Giuseppe Coco” di Viagrande (in provincia di Catania).

La struttura sportiva è chiusa dal 2015. Il finanziamento regionale per la ristrutturazione del Palasport della cittadina ammonta a 607mila euro.

Il presidente della Regione siciliana ha voluto ribadire l’importanza dello sport per il benessere di ogni persona.

“Sarà fruibile – ha detto – dai ragazzi, dai bambini, dai giovani, dagli atleti. Vorremmo che ogni comune in Sicilia fosse dotato di una struttura sportiva e lavoreremo per realizzare questo sogno. E’ chiaro che le amministrazioni comunali e i sindaci devono collaborare anche con le autorità scolastiche perché dobbiamo combattere il pericolo della obesità infantile.

I bambini e i nostri ragazzi oggi non hanno una sufficiente educazione alimentare, non sono cresciuti come siamo cresciuti noi con il pane e lo zucchero o il pane e burro. E quindi la cattiva alimentazione, il ricorso frequente a bibite gassate determinano una condizione di obesità accentuata dal fatto che i ragazzi non fanno ginnastica, non fanno sufficiente movimento”.

Il governatore ha puntualizzato: “Tutto questo può essere combattuto se c’è una sinergia tra amministrazione comunale e amministrazione scolastica con al centro le strutture sportive che diventano, assieme alle famiglie e alla scuola, il luogo formativo ed educativo di un bambino che diventerà il cittadino del domani”.

Presente alla consegna dei lavori anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

“Sino a poco tempo fa – ha dichiarato Falcone – con il governo di centrosinistra venivano finanziate tante cose e i soldi rimanevano nei cassetti perché non c’erano progetti cantierabili. Noi abbiamo voluto invertire questa tendenza per cui oggi finanziamo tutti quei progetti validi, efficaci, utili per la società ma anche cantierabili in maniera tale che possiamo attivare immediatamente la spesa e non restituiamo a Bruxelles nemmeno un centesimo”.