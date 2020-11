il governatore sarà accompagnato dagli assessori falcone e messina

Domani (sabato 21 novembre) alle ore 10.30, il presidente della Regione Nello Musumeci, accompagnato dall’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e dall’assessore allo Sport Manlio Messina, parteciperà alla consegna dei lavori di ristrutturazione del Palasport “Giuseppe Coco” di Viagrande (in provincia di Catania).

Sarà presente anche il sindaco Francesco Leonardi. L’opera è stata finanziata lo scorso aprile con decreto dell’assessorato alle Infrastrutture nell’ambito della pianificazione degli interventi di rigenerazione urbana voluti dal governo Musumeci.

Il finanziamento per il Palasport di Viagrande, chiuso dal 2015, è di 607mila euro.

La durata contrattuale dei lavori è di 240 giorni.

Tante le attività che nel corso degli anni si sono svolte al Palasport Coco – come la pallavolo ed il calcio a 5 – punto di riferimento per gli appassionati dello sport nella cittadina.

Adesso i lavori di riqualificazione gli daranno un nuovo volto, rendendolo nuovamente fruibile.

Intanto, quattro giorni fa, Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, a proposito della Manovra approvata dal Consiglio dei Ministri per l’invio alle Camere, ha affermato: «Quando i decreti di riforma del mondo dello sport saranno approvati ci saranno finalmente più tutele e garanzie per i lavoratori».

«Per consentire la transizione senza incidere sui bilanci di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti», ha annunciato il Ministro.

Spadafora, durante una diretta su Facebook, ha anche detto che in questi giorni saranno «disponibili i nuovi fondi per erogare il bonus di novembre ai lavoratori sportivi. Oltre 116 mila persone riceveranno tra venerdì e lunedì il bonifico di 800 euro, mentre sono in corso le pratiche per evadere altre 54 mila nuove domande. Bisognerà attendere alcuni giorni per le verifiche e i controlli ma a questi richiedenti i soldi arriveranno entro fine mese».