Sanità e innovazione, Catania guarda al futuro

La trasformazione digitale della sanità passa sempre più dall’innovazione tecnologica, dalle startup e dalla capacità di mettere in rete competenze, ricerca e imprese. Con questo obiettivo domani, alle 9.30, negli spazi di Isola Catania, si svolgerà l’Healthcare tech day – La salute al centro dell’innovazione, iniziativa promossa da UniCredit start lab in collaborazione con il Mediterranean health innovation hub.

Le nuove frontiere delle potenzialità tecnologiche

L’evento si propone come un’importante occasione di confronto tra operatori sanitari, manager, imprenditori e professionisti del settore, chiamati a discutere delle nuove frontiere dell’healthcare e delle potenzialità offerte dalle tecnologie emergenti per migliorare la qualità delle cure, ampliare l’accessibilità ai servizi e rendere più efficiente l’intero sistema sanitario.

Unicredit e Mediterranean health innovation hub

Ad aprire i lavori saranno Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit, Antonio Perdichizzi, presidente e fondatore di Isola Catania impresa sociale, e Carmen Lipari, direttore del Mediterranean health innovation hub. A seguire, Giusy Stanziola, responsabile Start lab & development programs di UniCredit, illustrerà il ruolo che il programma UniCredit Start Lab svolge nel sostegno alla crescita delle imprese innovative e nel favorire il trasferimento delle tecnologie dal mondo della ricerca al mercato.

Le startup protagoniste

Cuore della manifestazione saranno le testimonianze di alcune startup che stanno già contribuendo a ridisegnare il futuro della sanità attraverso soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Tra queste, Biotitan Nanotechnology, presentata da Beatrice Iaia, racconterà il proprio impegno nello sviluppo di nanotecnologie per la realizzazione di superfici antibatteriche sostenibili e innovative.

Spazio poi all’intelligenza artificiale applicata alla gestione dei servizi sanitari con CiaoDott, la piattaforma illustrata da Riccardo Morotti, pensata per ottimizzare la comunicazione tra strutture sanitarie e pazienti attraverso sistemi vocali avanzati. Sul fronte della riabilitazione e dell’assistenza alle persone con difficoltà motorie, Claudio Semplicini presenterà Moveo, dispositivo indossabile progettato per supportare la mobilità e favorire una maggiore autonomia degli utenti. L’intelligenza artificiale sarà protagonista anche con SurgiQ, startup raccontata da Ivan Porro, che sviluppa strumenti digitali in grado di rendere più efficiente la pianificazione chirurgica e la gestione dei percorsi clinici, contribuendo alla sostenibilità e alla qualità dell’assistenza.

La mattinata proseguirà con l’intervento di Domenico Arena, presidente di A.r.i.s. Sicilia e della Società servizi riabilitativi, che approfondirà il rapporto tra innovazione tecnologica, sostenibilità dei sistemi di cura e centralità della persona. Un tema sempre più strategico in un contesto in cui l’invecchiamento della popolazione, la crescente domanda di servizi sanitari e la necessità di contenere i costi rendono indispensabile l’adozione di nuove soluzioni. L’Healthcare tech day si concluderà con una sessione di domande e risposte e un momento di networking tra startup, imprese, professionisti e operatori del settore. Un’occasione concreta per favorire collaborazioni, condividere esperienze e accelerare l’innovazione in un comparto chiamato a giocare un ruolo decisivo per il benessere del territorio e delle comunità.