Costati 855mila euro

Stazioni più accessibili per i viaggiatori della linea Messina-Palermo grazie ai sei nuovi ascensori attivati oggi nelle stazioni di Caronia, Pollina-San Mauro Castelverde e Santo Stefano di Camastra-Mistretta. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aperto al pubblico i sei ascensori (due per stazione) al servizio dei marciapiedi 1 e 2, rendendo così le tre stazioni completamente accessibili anche alle persone a ridotta mobilità. Con l’attivazione dei nuovi impianti, infatti, i passeggeri adesso possono raggiungere in autonomia tutti i marciapiedi.

Investimento di 855mila euro

Adeguati alle più recenti normative, gli ascensori sono dotati di telecamere esterne e interne per garantirne la videosorveglianza. Gli ascensori hanno una portata di 630 kg, una capienza di 8 persone e sono in funzione tutti i giorni dalle ore 4.30 alle 23.30. L’investimento complessivo per il rinnovamento degli ascensori è stato di circa 855mila euro e rientra nel piano di interventi che RFI sta eseguendo nelle stazioni della Sicilia per la loro riqualificazione e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Parte la gara per realizzare la nuova Fermata di Acireale, nel catanese. L’appalto, dal valore complessivo di oltre quattro milioni di euro, scaturisce dall’intesa raggiunta nel 2018 tra Regione Siciliana, Rfi e Comune di Acireale per realizzare uno scalo ferroviario meglio collegato alla città, in corrispondenza della zona di piazza Cappuccini e della Statale 114.

La nuova fermata ferroviaria.

“Un altro impegno assunto dal mio governo nel 2018 che adesso si concretizza. Sarà un’infrastruttura fondamentale affinché i centri dell’area etnea siano sempre più connessi a Catania facendo funzionare la ferrovia come una metro”. Lo dice Musumeci, rendendo nota la pubblicazione, da parte di Rfi, della procedura per affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione della nuova Fermata ferroviaria di Acireale–Bellavista, lungo la tratta Messina-Catania-Siracusa.

Un parcheggio e viabilità

L’opera prevede anche la realizzazione del parcheggio a servizio della Fermata e la relativa viabilità di accesso a via De Gasperi. La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 15 aprile alle ore 12. “Grazie alla concreta visione programmatica messa in campo dalla Regione – dice l’assessore alle Infrastrutture Falcone – oggi muoviamo un passo decisivo verso la reale integrazione infrastrutturale fra Catania e uno dei centri più importanti della provincia etnea, qual è Acireale. Con la nuova Fermata ferroviaria Acireale-Bellavista, l’intera linea tra Giarre e il capoluogo etneo assumerà la funzione di moderna metropolitana di superficie, con il conseguente aumento delle frequenze e una maggiore vicinanza alle esigenze degli utenti”.