È successo a Tremestieri Etneo

Tragedia sfiorata a Tremestieri Etneo, nel Catanese. Una giovanissima studentessa della prima media è precipitata dalla finestra della sua aula al secondo piano dell’istituto “Raffaello Sanzio”.

Il fatto è accaduto alle 13.30, durante l’uscita dalla classe.

Intervento immediato degli agenti della polizia locale

Immediato l’intervento degli agenti della polizia locale, già presenti sul luogo per il servizio quotidiano destinato alla gestione del deflusso della auto.

Ragazza all’ospedale Cannizzaro

L’alunna è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro. All’arrivo dei sanitari, era vigile e rispondeva alle sollecitazioni di medici e infermieri. Il padre era nel parcheggio, in attesa di riaccompagnare a casa la figlia. Attualmente sono in corso le indagini per verificare la dinamica del fatto.

Sembrerebbe un tragico incidente. Tuttavia sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la sequenza esatta dell’accaduto ed escludere ogni altra ipotesi. Sotto choc, l’intera comunità scolastica.