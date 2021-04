la commozione di brigida morsellino

Scuola e Covid19, sempre più ragazzi a rischio di abbandono scolastico

Brigida Morsellino è la preside di una scuola ‘difficile’ di Catania

Il ministro Bianchi la ringrazia in tv per il suo impegno a favore degli studenti

“Saluto con grande gioia Brigida Morsellino, una dirigente scolastica, una preside che nel momento più difficile ha dimostrato che cos’è la nostra scuola. Una scuola che non abbandona nessuno, una scuola innovativa”. È il videomessaggio che il ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, ha rivolto a Brigida Morsellino, preside dell’Istituto tecnico nautico Duca degli Abruzzi di Catania, durante la puntata dello show ‘Questa è vita!’, condotto da Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra, in onda su Tv2000 mercoledì 14 aprile ore 21.40.

La Morsellino, 27 anni passati tra i banchi da insegnante, è preside di una scuola difficile rinata sotto la sua reggenza. In questa puntata dello show di Tv2000 Rita Dalla Chiesa le fa da ‘madrina’.

I ragazzi a rischio di abbandono scolastico

“Nel momento del bisogno – ha aggiunto il ministro Bianchi nell’anticipazione di Tv2000 – la nostra preside è andata a cercarsi tutti i ragazzi, quelli più difficili e a rischio di abbandono. È riuscita, usando tutti gli strumenti su cui ha dimostrato capacità d’innovazione, a tenerli uniti e legati alla propria scuola. Ringrazio Brigida Morsellino e i dirigenti delle nostre scuole a nome di tutto il Paese”.

La commozione della preside Brigida Morsellino

“Sono commossa, è un regalo meraviglioso – ha commentato Brigida Morsellino – ed essendo io persona delle istituzioni credo molto nelle istituzioni. Le parole del ministro hanno un valore incommensurabile”.

La pandemia e l’aiuto per ricominciare

Tra gli ospiti della quarta puntata di ‘Questa è vita!’ anche Mara Maionchi ‘madrina’ di Nico Acampora, padre di Leo, ragazzo autistico. Nico decide di fondare di Pizzaut, una pizzeria in cui lavorano altri ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico.

La giornalista del Tg2000, Barbara Masulli, è invece la ‘madrina’ di Paola Pisani, agente immobiliare di Roma che ha messo a disposizione un appartamento per Kimen Farias, un musicista di origini argentine (concorrente di XFactor2009) che, in difficoltà durante il Covid, si è trovato a vivere in una capanna. A sorpresa Kimen stesso dedica a Paola la versione dei Gipsy King di Volare. Il monologo iniziale sulla rinascita è di Suor Tiziana Barattini, accompagnata alla chitarra da Matteo Giuliani.

Il programma nella nuova edizione celebra i costruttori della rinascita, coloro i quali soprattutto nel corso della pandemia offrono agli altri un aiuto per ricominciare. Ad accompagnare le storie, anche quest’anno, padrini e madrine d’eccezione del mondo della musica, del giornalismo, dello spettacolo, della scrittura.

(Video di Tv2000, foto di Gianluca Gasbarri per Tv2000)