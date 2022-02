Uno dei due anche arrestato per evasione

Sono tornati nella stessa catena di supermercati catanese da dove appena qualche ora prima avevano rubato della merce. Un errore madornale perché il vigilantes in servizio all’attività commerciale li ha riconosciuti in seguito alla visione delle immagini della videosorveglianza. Per entrambi è arrivata una denuncia, uno di loro addirittura arrestato.

La segnalazione alla polizia

Personale della Volanti interveniva in un supermercato di via Forlanini, dove il personale addetto alla vigilanza poco prima aveva bloccato due individui. Entrambi, appena qualche ora prima, avevano messo a segno un furto nella filiale di via Gelso Bianco, rubando merce del valore commerciale di circa 400 euro. Gli stessi erano stati riconosciuti dalla responsabile della sicurezza attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interna.

I provvedimenti

Entrambi venivano denunciati all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in concorso. A uno dei due, però, è anche finita peggio. E’ stato infatti arrestato perché risultava essere sottoposto alla misura cautelare dagli arresti domiciliari. Per cui si è aggiunta l’accusa per evasione e, su disposizione del Pm, veniva trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.