Il proprietario ha portato la registrazione ai carabinieri

Svaligia una casa a Catania di computer e telefoni ma non fa i conti con la telecamera interna installata dal proprietario. Con quelle videoregistrazioni la vittima è andata dai carabinieri che hanno subito riconosciuto il ladro. Era un volto noto alle forze dell’ordine anche perché in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari.

Procura e Gip convengono sulla stessa decisione

Ad essere arrestato un uomo di 47 anni a Catania. La disposizione del provvedimento è arrivata dalla Procura della Repubblica. E’ ritenuto l’autore di un furto in un appartamento di un computer e di un telefono cellulare. Ad incastrarlo le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza. I militari dell’Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale etneo per furto aggravato.

E’ stato ripreso tutto

La vittima del furto, un 29enne, si era recata a denunciare l’accaduto ed aveva fornito le registrazioni del suo impianto di videosorveglianza. Telecamera interna che aveva immortalato l’autore del reato. Esaminando il filmato, è stato possibile accertare che il ladro si era introdotto nell’abitazione scardinando la porta di ingresso. Poi aveva rovistato dappertutto, messo a soqquadro cassetti e mobili, tentando anche di forzare una porta chiusa a chiave, per poi fuggire con la refurtiva. I militari hanno potuto così identificare il presunto autore, già noto per i suoi trascorsi giudiziari e anche perché era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

I due ladri arrestati

Sempre nel Catanese altri due topi di appartamento scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza. Avevano preso di mira alcuni villini alla periferia della provincia Catanese ma gli è andata male. Perché in uno di questi c’era un sistema di allarme che ha attivato le telecamere interne ed esterne. In questo modo i carabinieri sono potuti intervenire tempestivamente identificando entrambi i ladri. I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un 26enne per tentato furto aggravato in concorso. Denunciato anche il suo presunto complice di 49 anni con le stesse accuse.

Like this: Like Loading...