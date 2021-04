Caos sulla tangenziale

Protesta ambulanti , bloccato tratto Tangenziale etnea

, bloccato tratto Tangenziale etnea Organizzato un presidio di protesta organizzato da Fenailp e Fiva Confcommercio

Ambulanti chiedono riapertura regolare del commercio

Circolazione difficile questa mattina lungo la Tangenziale Ovest di Catania a causa di una protesta organizzata dalle associazioni di categoria dei venditori ambulanti Fenailp e Fiva Confcommercio per chiedere riapertura regolare del commercio su aree pubbliche, mercati delle sagre e fiere. Per circa un’ora il tratto tra Misterbianco e San Giovanni Galermo è stato bloccato, ma la circolazione intorno alle 9.30 è tornata regolare, seppur con qualche rallentamento.

Chiesta la ripresa del commercio su arre pubbliche

Disagi e caos lungo la tangenziale di Catania in direzione Siracusa dove dalle 8 di stamattina è stato organizzato un presidio di protesta organizzato, all’altezza dello svincolo di Gravina di Catania. Le forze dell’ordine hanno dovuto restringere il traffico su una solo corsia delimitando la protesta. In direzione Sud si è formata una lunga colonna di furgoni parcheggiati sulla corsia d’emergenza.

Il sindaco Massimiliano Giammusso ha fatto sapere che a causa della protesta in corso sulla Tangenziale Ovest è stata disposta la chiusura dello svincolo di Gravina in entrata e in uscita. «In questo momento la nostra Polizia Municipale è impegnata in attività di supporto alla Polizia Stradale – ha spiegato il primo cittadino – su richiesta della Questura. Pertanto invitiamo i cittadini a non dirigersi verso gli svincoli d’ingresso alla Tangenziale per evitare ulteriori ingorghi». Nel corso della mattinata è stata ripristinata la circolazione sulla Tangenziale Ovest e la situazione è in via di normalizzazione.