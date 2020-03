denuncia anche per il potenziale acquirente che si trovava in strada

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un pregiudicato catanese di 50 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione a scopo di lucro di esemplari di animali in via di estinzione, nonché inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

L’uomo è stato sorpreso dai militari in via Galermo a Catania, mentre tentava di portare a termine la vendita di due tartarughe di terra, considerate specie animali protette perché in via d’estinzione.

Il medesimo, per giustificarsi, aveva precedentemente esibito una falsa autocertificazione circa i motivi della sua presenza in quella strada.

Gli operanti hanno identificato e denunciato anche il potenziale acquirente, un 27enne di Aci Castello (CT), per la sola inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, e proceduto al sequestro delle due tartarughe, affidate al dipartimento faunistico venatorio di Catania.