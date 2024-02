La querela della vittima della tentata truffa

Nata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali. L’app YouPol è stata strumento per aprire le indagini su un tentativo di truffa dello specchietto.

Nei giorni scorsi, proprio tramite una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura di Catania, sul terminale dell’app, gli agenti delle volanti sono stati inviati presso una stazione di servizio di viale Lorenzo Bolano, dove un utente aveva richiesto l’intervento della polizia poiché vittima di un tentativo di truffa.

L’utente ha segnalato il fatto sospetto

Contattato telefonicamente, l’utente ha segnalato di aver notato un uomo, di cui ha fornito anche la descrizione, a bordo di un’auto scura, intento nella truffa dello specchietto, proprio all’interno della stazione di servizio.

L’arrivo degli agenti sul luogo

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato due persone che litigavano tra loro per un presunto sinistro.

I poliziotti hanno appreso da uno dei due che, poco prima, l’altra persona, oggetto della segnalazione, aveva simulato di essere stato tamponato e, a seguito di ciò, ha richiesto una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.

La vittima della tentata truffa ha formalizzato querela nei confronti dell’autore del fatto, un 24enne catanese che è stato denunciato allo stato libero per il reato di tentata truffa.

Su YouPol

L’app YouPol è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.

Controlli del territorio della polizia di Acireale

Nella serata dello scorso 26 febbraio, infatti, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale e del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale hanno effettuato controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle norme del codice della strada, dei reati predatori e delle illegalità diffuse sul territorio.

I servizi, coordinati da un funzionario del commissariato di Acireale, si sono anche avvalsi dell’impiego di due equipaggi con cani antidroga della squadra cinofili della questura di Catania che, nel corso dei posti di controllo istituiti nelle piazze Dante, Indirizzo e Cappuccini, hanno effettuato numerosi controlli nei confronti di automobilisti e motociclisti, per verificarne l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sono state eseguite mirate ispezioni amministrative negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali presenti sul comprensorio e sono stati controllati gli avventori. Durante gli accertamenti sono state identificate 151 persone e monitorati 73 veicoli.

Questa attività, fortemente voluta dal questore di Catania, rientra in una serie di verifiche di ampio respiro che stanno caratterizzando tutta la provincia, nell’ambito dei servizi di prevenzione generale e di contrasto alla criminalità, con lo scopo specifico di innalzare la percezione di sicurezza avvertita dai cittadini.

