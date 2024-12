La Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha comunicato l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Carmelo Bonaccorso, 31 anni, e Santo Musumeci, 26 anni. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania il 4 novembre, riguarda una tentata rapina aggravata dall’aver agito in più persone riunite. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Catania.

Le indagini della Squadra Mobile

Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale e condotte dalla Squadra Mobile di Catania, hanno permesso di raccogliere elementi indiziari a carico dei due indagati. Gli indizi raccolti suggeriscono il coinvolgimento di Bonaccorso e Musumeci in una tentata rapina ai danni di una guardia giurata.

Ricostruzione della dinamica

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo gli inquirenti, i due indagati si sarebbero affiancati al motociclo condotto dalla guardia giurata, spingendolo per farlo cadere. Successivamente, avrebbero intimato alla vittima di consegnare l’arma d’ordinanza, minacciandola di morte. Il tentativo di rapina non sarebbe andato a buon fine grazie alla reazione della guardia giurata e al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia di Stato presente nelle vicinanze.

Inseguimento e identificazione

Nonostante un iniziale blocco da parte degli agenti nel quartiere San Berillo Vecchio, i due sospetti sarebbero riusciti a fuggire. Le indagini successive, basate sulla testimonianza della vittima e sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso alla Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile di risalire all’identità dei due indagati. Ulteriori indizi sono stati raccolti grazie ad accertamenti sul modello e la targa del motociclo utilizzato durante il tentativo di rapina e sugli indumenti indossati dai fuggitivi.

Custodia cautelare in carcere

Considerata la gravità del quadro indiziario, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Carmelo Bonaccorso e Santo Musumeci. Il comunicato stampa è stato emesso dalla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 12 dicembre 2024.