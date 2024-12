L'uomo resiste ma gli danneggiano l'auto

Il branco ha colpito ancora la scorsa notte in via Roma a Palermo. In otto in sella a bici elettriche hanno accerchiato e aggredito un pedone. Pare lo avessero picchiato e tentato di rapinarlo. Sono arrivate diverse chiamate ai carabinieri.

Arrivano i Carabinieri ma non trovano nessuno

Una volta che i militari sono arrivati nella zona non hanno trovato né la vittima né gli aggressori. Nella zona era stata mandata anche un’ambulanza del 118. Sono in corso indagini anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto successo.

Branco accerchia uomo a Monreale per strappargli i soldi prelevati al bancomat

Un gruppo di ragazzini hanno accerchiato un uomo che la scorsa si trovava davanti a un bancomat per prelevare in centro a Monreale. L’aggressione è avvenuta in piazza Inghilleri sede della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena attorno alle due della scorsa notte.

Lo hanno minacciato e volevano i soldi. L’uomo ha resistito e non ha dato loro le banconote appena prelevate. Il branco lo ha inseguito e poi hanno danneggiato con calci e pugni la vettura.

La vittima della tentata rapina ha chiamato i carabinieri e presentato denuncia. Sono in corso le indagini anche grazie ai sistemi di videosorveglianza per risalire ai giovani autori dell’aggressione e del danneggiamento.

Rapina a Sferracavallo

Rapina in una farmacia a Palermo. Due giovani con il volto coperto da cappellini sciarpe sono entrati nel negozio in via Sferracavallo. Uno armato con una mazza ha minacciato il titolare. I due hanno svuotato la cassa e sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Furto con spaccata alla Rinascente di via Roma, ladri in fuga con gioielli e abiti

Furto con spaccata nel negozio della Rinascente in centro a Palermo. I ladri sono entrati nel negozio in via Roma. Con un’auto hanno divelto la saracinesca in piazza San Domenico e poi sono entrati spaccando la vetrina. E’ stato preso di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento. Almeno quattro i malviventi entrati in azione. Indagano i carabinieri .

Like this: Like Loading...