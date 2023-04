Terremoto nella sanità, “Ruggero mi ha detto, dobbiamo inserire collega di Trapani”

Gaetano Scariolo di

29/04/2023

Nell’inchiesta della Procura di Catania sulle manipolazioni degli incarichi in progetti o sull’assegnazione delle borse di studio con finanziamento pubblico emergerebbero i coinvolgimenti degli ex assessori regionali, Ruggero Razza e Antonio Scavone. I due sono indagati, insieme ad altre 15 persone, mentre sono stati arrestati, con le accuse di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio o del servizio, quattro medici.

Il raccomandato di Razza

In merito a Razza, la contestazione dei magistrati riguarda l’incarico in Elaborazione report e studi per conto dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Palermo nel Progetto denominato “OSAS Catania – Sentinelle della prevenzione” che sarebbe stato veicolato, grazie alla mediazione di Nunzio Ezio Campagna, vicepresidente dell’Ordine dei medici e Gesualdo Antonio Missale funzionario amministrativo dello stesso Ordine, per favorire un uomo indicato dai magistrati vicino a Razza “aggiudicatario dell’incarico dell’importo di 10.000,00 euro“. Secondo gli inquirenti, sarebbe stata turbata la procedura in modo che Fiorenza “sarebbe risultato vincitore unicamente perché raccomandato da Ruggero Razza”.

La compagna di Scavone

I magistrati ritengono che l’ex assessore alla Famiglia, Antonio Scavone, avrebbe esercitato delle pressioni per far ottenere alla compagna, un incarico da amministrativo, per un importo di 15 mila euro, nell’ambito di un progetto, denominato “Centro Cardio Hub e Spoke – modello di prevenzione e riabilitazione” presentato dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania. Un piano che sarebbe stato portato avanti grazie all’aiuto, secondo i magistrati, di Campagna, Missale e Giuseppe Arcidiacono, responsabile scientifico del progetto.

Le intercettazioni

CAMPAGNA Ezio: Eh ma io chi c’ho? Non è che c’ho da caricare

MISSALE Aldo: ora lo vediamo, la figlia di SCAVONE la moglie di SCAVONE dove la dobbiamo mettere la compagna lì la cosa che è

CAMPAGNA Ezio: e la figlia di SCAVONE però io la volevo messa qua!

MISSALE Aldo:.. ma secondo questo questo prospetto che già ti sto facendo il totale è qua e qua ci sono le borse noi spazio per metterci e per capirci RAZZA non ne abbiamo più!

CAMPAGNA Ezio: E lo dobbiamo mettere per forza!

MISSALE Aldo: E allora io ti sto lo sto guardando con te, fammi vedere un attimo la vespa e salgo, non ti fare brutto che ti faccio tornare il sorriso.

Il piano per ingraziarsi Scavone

Da quanto emerso nell’inchiesta della Procura catanese, Missale e Campagna avrebbero pensato di favorire la figlia dell’assessore Scavone per ottenerne poi dei benefici.

CAMPAGNA Ezio: scusa ma perché non ci mettiamo a (inc.) in radiologia a questo punto?

MISSALE Aldo: ma radiologia …

CAMPAGNA Ezio: ci mettiamo alla figlia SCAVONE e ci compriamo gli altri due anni

MISSALE Aldo: ma se è entrata in specializzazione, non lo può fare

CAMPAGNA Ezio: ah, a gratis si… e ce la dobbiamo mettere gratis

MISSALE Aldo: già io l’ho pensato il modello, ci dobbiamo fare dare… poi gli farò

fare una richiesta

CAMPAGNA Ezio: per SCAVONE noi serve perché poi ci traina il progetto

Il dentista di Trapani suggerito da Razza

Nell’inchiesta è finito l’allora capo della segreteria tecnica dell’assessore alla Salute, Daniele Sorelli, che, stando alla tesi dei magistrati, avrebbe chiesto a Campagna di “inserire nel progetto OSAS un dentista di Trapani, in quanto professionista di interesse di Razza” si legge nel provvedimento. I due si sarebbero incontrati il 10 ottobre del 2020 in un convegno e di questa conversazione, Campagna ne avrebbe parlato con Missale.

CAMPAGNA Ezio: lui in questo momento è il Capo della segreteria tecnica di… di Ruggero

MISSALE Aldo: si

CAMPAGNA Ezio: e allora in pratica niente lui mi ha detto: guarda – dice – ti dovevo parlare, ti dovevo chiamare perché Ruggero mi ha detto: chiama Ezio… praticamente dobbiamo inserire un collega di Trapani, un dentista – dice -per farlo lavorare e qualcosa