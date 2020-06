verranno intensificati i controlli

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese con un’ordinanza che prescrive gli obblighi anti covid-19, a cui devono attenersi i titolari dei pubblici esercizi secondo le linee guida nazionali e regionali, ha anche stabilito che nelle zone di rilevanza storico-ambientale, all’esterno dei locali come bar, pub e ristoranti sono consentite le esecuzioni musicali, con esclusione di qualsiasi strumento a percussione.

Dovranno essere rispettati i limiti di immissione nell’ambiente imposti dalla vigente normativa e di quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e precisamente: dalle ore 20,00 alle ore 22,00 – 65 dB; dalle ore 22,00 alle ore 24,00 – 55 dB .

Nel provvedimento del sindaco Pogliese, firmato d’intesa con l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo, è ammessa anche l’amplificazione vocale e strumentale; le esecuzioni musicali devono comunque cessare alle ore 24,00 di ogni giorno.

Per effettuare esecuzioni musicali si dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione Ecologia e Ambiente che – in caso di pluralità di richieste analoghe sulla medesima area – provvederà a concordare un’eventuale turnazione. Il concessionario dovrà, inoltre, assolvere agli obblighi dovuti nei confronti della SIAE.

Infine, l’orario di chiusura per l’attività di ristorazione – bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre che per l’asporto di chioschi e automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, è confermato alle ore 01,00 di notte. Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz’ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi.

Per i contravventori, sono previsti le sanzioni delle norme anti covid-19 tra cui la chiusura dei locali per cinque giorni.

Da tempo i musicisti e coloro che si occupano dell’intrattenimento nei luoghi della movida chiedono di poter tornare al lavoro. Quello del Comune di Catania è quindi un provvedimento molto atteso da parte di tanti professionisti del settore e anche da parte della cittadinanza che adesso potrà ascoltare un po’ di musica sorseggiando un drink ma sempre nel rispetto delle norme anticontagio.