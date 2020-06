i locali sono stati sequestrati per 5 giorni

La Polizia Municipale di Palermo ha sanzionato quattro locali, tre a piazzetta della Canna e uno in via La Lumia e ha disposto la chiusura delle attività per 5 giorni. I provvedimenti arrivano in seguito ad alcuni controlli per il rispetto delle misure di contenimento del Covid19.

I gestori sono stati sanzionati per un importo di 400 euro ciascuno e i locali sono stati sequestrati per 5 giorni poiché non venivano rispettate le linee guida per il contenimento del contagio. Davanti ai locali infatti si sono registrati assembramenti con clienti che consumavano bevande senza rispettare la distanza interpersonale o sostavano senza mascherine.

Nel corso dei controlli si sono verificate forti tensioni tanto che gli agenti hanno dovuto chiedere l’intervento di altre pattuglie per completare le operazioni di sequestro. In via La Lumia il gestore, che si è opposto all’apposizione dei sigilli rivolgendosi in maniera offensiva nei confronti degli stessi agenti e facendo ritardare di oltre due ore le operazioni di sequestro, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e per interruzione di pubblico servizio.

“Solidarietà agli Agenti impegnati per la tutela della salute e della sicurezza” è espressa dal sindaco Leoluca Orlando e dal vicesindaco Fabio Giambrone, che ricordano come “i buoni risultati raggiunti a Palermo e in Sicilia con il contenimento del virus, che qui ha causato molte meno vittime che altrove, non vanno vanificati con e da comportamenti irresponsabili oltreché illegali”.

La polizia municipale, ieri mattina è intervenuta anche nel mercato rionale di Borgo Nuovo. Nel corso dei controllo gli agenti hanno multato cinque venditori per la mancata esibizione della regolare autorizzazione alla vendita. Una sesta persona è invece fuggita lasciando in strada alcune cassette di frutta e verdura che sono state sequestrate.

Inoltre, fuori dal mercato sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada. Due persone sono state multate per il mancato utilizzo del casco protettivo a bordo del motociclo, un’altra è stata sanzionata come passeggero senza casco; sette sanzioni sono state elevate per soste irregolari, due per mancanza di assicurazione e due per circolazione contromano.