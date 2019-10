Un sottufficiale della Guardia di finanza di 50 anni si è tolto la vita lanciandosi da un balcone, tra il quarto e il quinto piano, di un edificio dell’ospedale Policlinico di Catania, dove era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di psichiatria.

Il militare era in aspettativa per malattia da poco più di un anno. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia.