Non accenna a terminare la lunga scia di sangue sull’asfalto siciliano. Ancora una tragedia nella notte vede una giovane vittima rimanere sulla strada.

E’ successo intorno alle 2.40 della notte tra venerdì e sabato in via Zia Lisa nell’omonimo rione di Catania. A perdere la vita un giovanissimo cameriere, un ragazzo di 21 anni. Si chiamava Giuseppe Ferlito e stava tornando a casa dopo un lungo turno di lavoro

Il giovane stava percorrendo la via Zia Lisa a bordo uno scooter “Honda Sh” quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un fuoristrada Nissan. il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi dove però è morto poco dopo il ricovero senza che i sanitari potessero far nulla.

Le indagini sono affidate alla polizia municipale di catania che stanno vagliando la posizione del conducente dell’automobile, un venticinquenne, che ha comunque prestato immediatamente i primi soccorsi. la ricostruzione della dinamica dell’incidente e della velocità dei mezzi sarà fondamentale per comprendere l’accaduto