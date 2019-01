Scontro auto-scooter

Un diciannovenne e un suo cugino di 16 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella periferica via Palermo a Catania. Secondo una prima ricostruzione, i due erano a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto il cui guidatore è rimasto illeso. Il maggiorenne, che era alla guida dello scooter, è deceduto sul posto, mentre il 16enne è morto dopo il trasporto nell’ospedale Garibaldi.

I due mezzi sono stati sequestrati. La Procura, che ha delegato rilievi e indagini alla polizia municipale, ha aperto un’inchiesta e disposto la restituzione delle salme ai familiari.