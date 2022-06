Ancora una tragedia del sabato sera. Due vite spezzate dopo un incidente dal bilancio molto pesante. E’ successo poco prima delle 2 di notte nella centralissima via Etnea di Catania all’angolo con via Istituto Sacro Cuore.

A scontrarsi una Opel Corsa e una moto di grossa cilindrata.

Il bilancio sarebbe gravissimo e vedrebbe due morti. Si tratta dei due ragazzi in sella alla moto.

A bordo dell’auto due giovani, un uomo e una donna rimasti lievemente feriti.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l’auto stesse svoltando su via Istituto Sacro Cuore quando la moto sarebbe sopraggiunta scontrandosi contro il veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia e i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare i due giovani ma senza successo. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. I mezzi sono stati sequestrati.

Incidente a Montemaggiore, amputata la gamba ad un ragazzo di 23 anni

Gravissimo incidente sulla provinciale che collega Caccamo a Montemaggiore Belsito. Due ragazzi di 23 e 19 anni a bordo di una moto Aprilia si sono scontrati frontalmente con un’Audi A3.

Dalle prime indagini dei carabinieri sarebbero stati i giovani a bordo dello scooter ad invadere la corsia opposta dove stava arrivando l’auto. L’impatto è stato inevitabile. Saranno i rilievi dei carabinieri a stabilire l’esatta responsabilità dello scontro.

I due ragazzi di Montemaggiore Belsito sono stati trasportati in ospedale. Il giovane di 19 anni alla guida è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Prognosi riservata per il ragazzo di 23 anni a cui è stata amputata la gamba.

L’automobilista anche lui di Montemaggiore Belsito, imprenditore agricolo, è stato il primo a soccorrere i due motociclisti e a chiamare i soccorsi. Il giovane di 23 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverato.

I mezzi sono stai sequestrati.

Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri, E’ stato sentito l’automobilista per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Secondo i familiari dei giovani rimasti gravemente feriti sarebbe stata l’auto ad invadere la carreggiata opposta e fare sbalzare i due motociclisti dal mezzo.

(Foto NewsSicilia)