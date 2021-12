Le cause sono in corso di accertamento

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone sulla tangenziale ovest di Catania in direzione Messina. Il sinistro si è verificato al Km19 tra Passo Martino e lo svincolo della Zona industriale Nord.

Le cause sono in corso di accertamento. Il traffico è provvisoriamente bloccato. Lo rende noto l’Anas che ha personale sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Autoarticolato e minibus coinvolti

Secondo le prime ricostruzioni i mezzi coinvolti nell’incidente sono un autoarticolato e un minibus Ducato. Quest’ultimo era rimasto in avaria sulla corsia di emergenza ed è stato tamponato dal mezzo pesante.

A bordo del minibus c’erano sei persone, due uscite autonomamente. Le restanti quattro sono, invece, state estratte dalla squadra dei vigili del fuoco intervenuta. La persona deceduta si trovava a bordo del minibus e ha circa 60 anni.