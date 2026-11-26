Il 5 e 6 dicembre torna “Piccolo è bello” con un format rinnovato

Il vino diventa filo conduttore di un racconto più ampio che attraversa arte, cultura, artigianato e tradizioni locali. Nasce con questa ambizione “Trame di Terra”, il nuovo progetto che accompagnerà l’ottava edizione di “Piccolo è bello”, la manifestazione dedicata alle piccole produzioni indipendenti siciliane in programma il 5 e 6 dicembre negli spazi dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia di Catania.

Un dialogo tra enogastronomia, arte, musica e cultura

L’evento rappresenta un’evoluzione del format che negli anni ha valorizzato i piccoli produttori del vino dell’Isola. Oggi la sfida si allarga per mettere in rete le diverse espressioni della creatività e dell’artigianato siciliano, creando un dialogo tra enogastronomia, arte, moda, editoria, musica e cultura. Saranno oltre quaranta le cantine presenti ai banchi d’assaggio, affiancate da una ventina di produttori del comparto agroalimentare e dell’artigianato. Un mosaico di esperienze che punta a raccontare la Sicilia autentica, quella delle piccole imprese, delle produzioni di qualità e delle idee che nascono dal territorio.

“Trame di Terra è un percorso evolutivo”, spiega Agata Arancio, ideatrice e organizzatrice della manifestazione. “Come in una trama tessile si intrecciano realtà differenti che condividono la stessa filosofia: valorizzare la bellezza, la cultura e il lavoro indipendente che rendono unica la Sicilia”.

Il programma

Il programma prenderà il via venerdì 5 dicembre con il convegno dedicato al ruolo di olio e vino nella cultura alimentare mediterranea, seguito da laboratori di degustazione e dalla masterclass che metterà a confronto due territori simbolo dell’enologia italiana: Canavese ed Etna. Spazio poi allo show cooking del maestro pasticcere Nino Pagano, alle degustazioni tematiche e alla danza con una lezione di tango.

La giornata del 6 dicembre guarderà invece al futuro del vino etneo con una masterclass dedicata a otto produttori under 35, seguita da un approfondimento sulla biodiversità dei mieli dell’Etna curato da Slow Food. Nel pomeriggio riflettori accesi sul rapporto tra cinema ed enologia con il talk dello storico del cinema Sergio D’Arrigo, mentre gli chef Pilar Toledo e Stefano Toscano firmeranno uno show cooking dedicato all’alta cucina.

Le vie del vino sono infinite

Particolarmente atteso il talk “Le vie del vino sono infinite”, che approfondirà temi come enoturismo, paesaggio e architettura del vino. A seguire sarà consegnato il premio “Piccolo è bello book”, riconoscimento dedicato alla piccola editoria indipendente che quest’anno andrà alla casa editrice siracusana Apalòs, in collaborazione con NaxosLegge e Le Donne del Vino Sicilia.

Per due giorni, dalle 12 alle 21, il pubblico potrà degustare, acquistare e sostenere direttamente le produzioni artigianali locali. Un invito racchiuso nel motto dell’iniziativa: “Buy artigianato, support Piccolo è Bello”, un messaggio che punta a trasformare ogni acquisto consapevole in un investimento sul futuro dei territori e delle loro eccellenze indipendenti.