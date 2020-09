Il personale del Commissariato Librino di Catania ha controllato un’abitazione in cui vi abitano 2 uomini sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Si tratta di O. S. di anni 27 e O. R. di anni 64, che erano stati indagati per diversi reati, in particolare per evasione, riciclaggio e ricettazione di veicoli rubati e gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, rifiuti che gli erano stati affidati in giudiziale custodia.

Durante il controllo, i poliziotti hanno notato il pianale di un carroattrezzi di una locale ditta di soccorso stradale, carico di rifiuti speciali come materiale ferroso in disuso e, alla luce di ciò, sono stati eseguiti immediati accertamenti. E’ emerso che il conducente del mezzo di soccorso stradale, probabilmente in assenza di veicoli da recuperare, ha deciso di recarsi presso l’abitazione di cui sopra al fine di caricare sul mezzo circa 1000 chili del materiale ferroso, nello specifico 32 pannelli in parte arrugginiti e alterati, per poi trasportare detti rifiuti speciali, senza la prevista autorizzazione, in una discarica non nota, il tutto, tra l’altro, senza tracciabilità. Il materiale ferroso era già stato oggetto di sequestro penale preventivo.

I due soggetti sono stati indagati in stato di libertà per i reati di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e violazione di sigilli. Anche il conducente del mezzo di soccorso, che comunque si è immediatamente reso disponibile a riporre i rifiuti al loro posto, è stato indagato in stato di libertà.