Un uomo è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Sebastiano Catania, una via interna del quartiere popolare di Nesima a Catania. Si tratta di un pedone che forse stava attraversando la strada all’altezza del supermercato Decò.

Ancora da ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato alla tragedia costata la vita ad un uomo di 67 anni. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare soccorso ed ha chiamato aiuto ma all’arrivo dei soccorritori per la vittima non c’era più nulla da fare.

L’auto investitrice era un Suv Bmw che sembra non procedesse a velocità particolarmente sostenuta anche se tutti i dettagli dovranno essere verificati con le indagini tecnico infortunistiche.

Seconda tragedia in poche ore

Si tratta della seconda tragedia in poche ore in Sicilia. La prima si era consumata sempre ieri intorno alle 16 a Tortorici nel Messinese. Un mezzo della Guardia Forestale è precipitato per alcuni metri in una scarpata di via Roma. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno compiendo le delicate operazioni di salvataggio dei due occupanti. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere con cuscini e gruppo divaricatore. Intervenute anche le ambulanze del 118 e una gru per rimuovere il mezzo coinvolto nell’incidente.

Altro incidente nel Siracusano

Lotta, invece, tra la vita e la morte un giovane motociclista siracusano vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata del giorno precedente sulla Statale 115 tra Cassibile e Siracusa.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, ci sarebbe stato uno scontro con una macchina: l’impatto, come è di tutta evidenza, è stato violento ed il ragazzo è stato sbalzato dalla sella. La conducente dell’auto avrebbe provato a prestare le prime cure alla vittima e poi sarebbe stata lei stessa a chiedere l’intervento dei soccorsi.