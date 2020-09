“In tribunale a Catania mi dichiarerò colpevole”, l’annuncio di Salvini

07/09/2020

Matteo Salvini, parlando in piazza a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, in Puglia, ha affermato: «Io fra meno di un mese vado in tribunale a Catania per rispondere di sequestro di persona, io in quel tribunale il 3 ottobre ci vado a testa alta e mi dichiarerò colpevole di aver difeso l’Italia e gli italiani, le leggi la gente e l’onore del mio paese». Qualche giorno fa il leader della Lega ha anche invitato tutti i deputati nazionali ed europei di essere a Catania dall’1 al 3 ottobre, in vista proprio del procedimento giudiziario nei suoi confronti per il caso della Gregoretti, la nave bloccata in mare nel luglio 2019 con a bordo dei migranti. «Dall’1 al 3 ottobre Catania sarà la Capitale Italiana delle Libertà, con iniziative, dibattiti, convegni, cene, musica, esposizioni e altro ancora», ha affermato Salvini in un messaggio indirizzato ai suoi. E ancora: «Inutile dire che tutti gli eletti sono invitati a prenotare per tempo la loro presenza in città».

