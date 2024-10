“Il dibattito su ex Province ed enti locali in Sicilia sta generando fin troppe lacerazioni e un certo disorientamento, non solo fra noi amministratori locali, ma anche fra i cittadini. Da sindaco, guardo con perplessità a un iter legislativo che non sembra seguire una virtuosa logica di riforma e rafforzamento del governo locale, ma solo la convenienza elettorale o partitica. I cittadini, invece, chiedono alla politica più autorevolezza e coraggio. Le riforme si fanno con una visione in testa, non per il calcolo politico del momento». Così il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, componente del direttivo Anci Sicilia, intervenendo sull’ipotesi di reintroduzione dell’elezione diretta nelle ex Province siciliane.

Le parole di Corsaro

“Le elezioni provinciali – prosegue l’esponente Anci – devono servire a rimettere in piedi gli Enti di Area vasta, non ad altro. Ecco perché siamo convinti che il tempo è già ampiamente scaduto: si voti al più presto, anche con elezioni di secondo livello, purché si voti. Anche la Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte, all’indirizzo del Parlamento siciliano. Lo chiede da tempo anche l’Anci, dando voce agli amministratori locali su cui, alla fine, ricadono enormi responsabilità. Se le strade provinciali o le scuole sono abbandonate, i cittadini chiedono spiegazioni a noi sindaci. Non di certo agli uffici provinciali, da anni purtroppo senza governance politica, e neppure alla Regione”

“Fino a che ci sarà legge Delrio ogni tentativo sarà un rischio”

Certo – riflette il sindaco Corsaro – le elezioni a suffragio universale, abolite in maniera scellerata, sarebbero la via migliore per ridare vita alle Province. Ma fino a quando non verrà abolita la legge Delrio a Roma, ogni diverso tentativo fatto a Palermo sarà un rischio. Le esigenze della Sicilia e dei cittadini – conclude il sindaco di Misterbianco – non possono più permettersi altri anni di incertezza normativa, leggi incostituzionali e commissariamenti».

Like this: Like Loading...