Torna ai domiciliari un 26enne

I Carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato in flagranza di reato il 26enne catanese Salvatore Concetto Vaccalluzzo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella casa in cui è agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, nello storico rione San Cristoforo, durante una perquisizione, militari dell’Arma, grazie al fiuto del pastore tedesco King, hanno trovato e sequestrato circa 3,2 chilogrammi di marijuana. La droga era nascosta in due mobili sul balcone di casa Vaccalluzzo è stato rimesso agli arresti domiciliari.

Nel catanese, ad Aci Catena hanno, è stato arrestato il 76enne Antonio Armanetti poiché ritenuto responsabile di detenzione di armi clandestine. I militari hanno fatto irruzione in nell’abitazione di via Maresciallo Alfredo Agosta,trovando un fucile da caccia con la matricola abrasa, e tre cartucce nascosti sotto degli arbusti in un terreno. L’uomo si trova ora ai domiciliari, mentre l’arma sequestrata nei prossimi giorni sarà inviata al R.I.S. di Messina dove si potrebbe stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi.