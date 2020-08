Fermato Francesco Sapuppo

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 75enne Francesco Sapuppo ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo è stato sorpreso nell’atto di spacciare cocaina.

L’uomo infatti, per nulla accortosi della presenza dei carabinieri, si era avvicinato al conducente di un taxi in sosta e, senza neanche adottare alcun accorgimento, ha platealmente consegnato qualcosa nelle mani di quest’ultimo.

L’occasione non è sfuggita ai militari che hanno immediatamente bloccato i due, trovando infatti addosso al tassista una dose di cocaina, mentre nelle tasche di Sapuppo 60 euro ritenuti provento dello spaccio ed è stato messo ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato il 42enne ramacchese Francesco Oglialoro per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento dopo che si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, sita in via Crocifisso, per l’effettuazione di una perquisizione. I Carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva in uso una piccola abitazione rurale sita nella via Martin Luther King della Contrada Santa Croce Calcare della quale l’uomo, comunque, ha fornito loro la chiave per l’apertura della porta.

I militari hanno provveduto ad esaminare il terreno nelle vicinanze dell’abitazione scoprendo che in un punto la terra appariva smossa da recente e pertanto, munitisi di pala, hanno scavato per circa 40 centimetri rinvenendo un tubo di plastica con due tappi ermetici avvitati alle estremità al cui interno, invero, hanno trovato una busta contenente munizioni calibro 12 ed un fucile dello stesso calibro, smontato in 3 pezzi, privato per abrasione dei contrassegni identificativi.