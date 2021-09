A Catania

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 29 anni perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. I Falchi della Squadra Mobile hanno colto nella flagranza di reato il giovane il quale, dopo aver scardinato la portiera dell’autovettura di due turisti francesi, ne ha sottratto le valigie contenenti, peraltro, documenti ed effetti personali.

Colti sul fatto dalla polizia

Tutti i bagagli sono stati restituiti ai due malcapitati turisti che, sorpresi dalla rapidità dell’intervento, hanno ringraziato gli agenti per il loro operato. All’arrestato, inoltre, è stata contestata anche la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. alla quale era sottoposto.

Due arresti per spaccio

In un’altra operazione, sono stati tratti in arresto i due fratelli, entrambi ritenuti responsabili, in concorso fra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. La polizia ha eseguito una perquisizione nella loto abitazione trovando nella stanza da letto diversi dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 3 chili oltre al materiale per il confezionamento della sostanza stessa e a denaro contante che è stato sottoposto a sequestro.