Due voli-emergenza nella sola giornata di oggi, martedì 20 agosto, per i velivoli del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Dopo il trasporto effettuato alle prime ore dell’alba di questa mattina da un velivolo Falcon 50 sulla tratta Napoli-Genova a favore di un bambino di 2 anni, successivamente un altro Falcon 50, dello stesso Stormo, ha permesso a un uomo di 76 anni di poter essere trasferito tempestivamente da Catania a Pisa.

La missione

La prima missione ha permesso il trasferimento del bambino, in imminente pericolo di vita (da qui l’acronimo IPV per indicare questa tipologia di trasporti effettuati dai velivoli dell’Aeronautica Militare) dall’Ospedale Pediatrico “Santobono- Pausilipon” di Napoli, dove era ricoverato, all’Ospedale “Giannina Gaslini” di Genova, per ricevere cure specifiche.

Il Falcon 50, partito dall’aeroporto di Napoli Capodichino intorno alle 4 di stamattina, dopo aver imbarcato, con il supporto del personale in servizio presso la base militare, il piccolo paziente, accompagnato dai genitori e assistito in volo da un’equipe medica dell’ospedale campano, è atterrato sull’aeroporto di Genova poco prima delle 6. Qui il bimbo è stato affidato alle cure dei medici che l’attendevano, per il successivo trasferimento presso l’ospedale ligure.

La seconda missione è servita per trasportare d’urgenza, con un altro Falcon 50 dello stesso Stormo, un signore di 76 anni accompagnato dall’equipe medica dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Il volo d’urgenza da Catania

Il volo d’urgenza, richiesto in questo caso dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità.

Dopo le operazioni di imbarco, effettuate dall’equipaggio, il velivolo è decollato verso l’aeroporto di Pisa, dove all’arrivo l’attendeva un’ambulanza che si è diretta immediatamente verso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Cisanello” di Pisa.

Terminata la missione il velivolo militare ha fatto poi rientro all’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.