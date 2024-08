Un operaio di una ditta in sub appalto è finito è rimasto ferito con le gambe schiacciate dentro un cassone nel cantiere nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo e rimando con le gambe bloccate.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno soccorso il lavoratore di una ditta edile. E’ stato necessario l’intervento del Nucleo Saf e di un mezzo con l’autoscala per imbracarlo e tirarlo su.

Soccorso e trasportato in ospedale

Sono intervenuti gli agenti dalla polaria e i sanitari del 118 che attendono il recupero per prestare i primi soccorsi all’uomo e portarlo in ospedale.

Cade da un’altezza di cinque metri mentre lavora in casa, gravissimo un uomo nel Palermitano

Grave incidente in via Rocco Chinnici a Cinisi (Palermo). Un muratore in pensione F.C. di 75 anni, mentre stava effettuando alcuni lavori a casa sua è caduto da un’altezza di cinque metri. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia, dove si trova in gravissime condizioni. L’anziano dovrà essere operato nelle prossime ore.

L’incidente sul lavoro nel Siracusano

La Procura di Siracusa ha aperto l’inchiesta sul nuovo incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri ad Augusta. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, un uomo è stato raggiunto da una lastra in cemento e lotta tra la vita e la morte al Cannizzaro di Catania dove ieri è stato trasportato con l’elisoccorso.

Gli interrogatori

Gli inquirenti hanno già sentito alcuni testimoni per accertare da un lato la dinamica dell’incidente e dall’altro di stabilire se vi sono responsabilità precise che, per il momento, non sono emerse. Nell’Arma dei carabinieri ci sono gli specialisti del Nucleo ispettorato del lavoro, che, peraltro, stanno compiendo delle verifiche sulla posizione della vittima.

Famiglia della vittima in ansia

La famiglia dell’uomo è in ansia per le sue condizioni: è stato sottoposto, non appena è arrivato al Cannizzaro di Catania, ad un intervento chirurgico ed i medici si sono riservati la prognosi.